Koyunlarını otlatarak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bursa'da 20 yaşındaki öğrenci, dağda koyunlarının peşinde koşarak yaptığı antrenmanlarla Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.



- Bursa'da 20 yaşındaki öğrenci, dağda koyunlarının peşinde koşarak yaptığı antrenmanlarla Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.Keles ilçesinin Sorgun köyünde ikamet eden Nesrin Yavuz (20), 5 yıl önce oryantiring sporuyla tanıştı. Lisede tanıştığı bu sporu şu ân eğitim gördüğü Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitmenliğinde de devam ettiriyor. Balıkesir Oryantiring Spor Kulübü öğrencisi olan Yavuz'un Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü bulunuyor. Gösterdiği üstün başarı sayesinde millî takım seçme kampına seçilen başarılı öğrenci, eylül ayında Kocaeli'de yapılması planlanan Avrupa şampiyonasına köyünde koyunların peşinde koşarak hazırlanıyor. Pandemiden dolayı uzaktan eğitim gören başarılı öğrenci, köyde ailesinin koyunlarını güdüp, her gün sürünün peşinden 15 kilometre koşarak Avrupa Şampiyonasına sıkı şekilde hazırlanıyor. Yaşadığı Sorgun köyünün ilk millî sporcusu olan yolunda ilerleyen genç kız, köydeki herkesin takdirini kazanmış durumda.Oryantiring sporunu severek yaptığını ifade eden Nesrin Yavuz, "Ben Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitmenliği bölümünde okuyorum. Ben oryantiring sporuyla uğraşıyorum. Oryantiring, haritası olan bir arazide belirlenen hedefleri bulma sporu. Ben bu spora lisede eğitim görürken 5 yıl önce başladım. Çok eğlenceli bir spor dalı. Bu spor dalında Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde ettim. Uzaktan eğitim olduğu için ailemin yanında köyde yaşıyorum. Burada uzaktan eğitimin yanında babama dağda koyun güderken yardım ediyorum. İdmanlarımı da dağda koyunların peşinde her gün 15 kilometre koşarak yapıyorum. Bizim spor dalı sürekli arazide olduğu için, bana çok faydası oluyor. Köyde her gün koyunların peşinde koşuyorum. Eylül ayında Kocaeli'de yapılacak Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorum. Gösterdiğim dereceler sayesinde millî takım seçme kampına çağrıldım. Türkiye'den benim kategoriden 8 kişi millî takıma çağrıldı. Ben de onların içerisindeyim. Bana her zaman destek olan Keles Sorgun Köyü Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş'a çok teşekkür ederim" dedi.

Köylerinde eğitim gören öğrencilere destek olduklarını belirten Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "Dernek olarak en çok önem verdiğimiz konulardan biri eğitim. Gayemiz köyümüzdeki gençlerin her alanda başarılı olması. Onlardan bir tanesi Nesrin kardeşim. Dilerim kendisini millî takım formasıyla başarıdan başarıya koşarken görürüz" şeklinde konuştu.