Köylü ve itfaiyeciler zamanla yarıştı... Dumandan etkilenen danayı hayat öpücüğü de kurtaramadı

-Danaya suni teneffüs yapan itfaiye eri

-Danaya oksijen maskesi takılması, kalp masajı

-Olay yerinden detay



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Zile ilçesinde yoğun dumandan etkilenen danaya itfaiye eri suni teneffüs yaptı. Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesi Orta Mahallede bir iş evinde tandırdan çıkan yangın ahıra sıçradı. İtfaiye ekipleri ahırda dumandan etkilenen büyükbaş hayvanların olduğu ihbarını alır almaz olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri bir yandan yangın müdahale ederken diğer yandan da ahırda bulunan hayvanları kurtarmak için çaba gösterdi. Ahırdan dışarı çıkarılan danaya ilk müdahale itfaiye erinden geldi. Bir itfaiyeci dumandan zehirlenen danayı hayata döndürebilmek için suni teneffüs yaptı. Oksijen tüpü ile kalp masajı yapılan dana yoğun çabaya rağmen kurtarılamadı. Yangında dana ile birlikte bir inek telef oldu. Danaya suni teneffüs yapan itfaiye çavuşu Mustafa Aktuz, "Dana ve annesi zincirle bağlı oldukları için kurtulamamış. Karbon monoksitten zehirlenmişlerdi. İnek ahırda ölmüş, dananın kalp atışları vardı. Ama kurtaramadık. Çok üzgünüm" dedi.

(Nİ-GF-

