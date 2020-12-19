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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Köylerine park yapılmasını isteyen çocukların hayali gerçek oldu

Köylerine park yapılmasını isteyen çocukların hayali gerçek oldu

çocukların konuşması

Sosyal Medya 

-parkta oynamaları
-Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’nın Hamur İlçesinde yaşayan ve köylerine park yapılmasının hayalini kuran çocukların hayali Muğla’da yaşayan iş adamı Mustafa Demir tarafından gerçeğe dönüştürüldü.Ağrı’nın Hamur İlçesine bağlı Ayvacık köyünde park bulunmadığı için kendilerine uzak bir köyde bulunan parkta oynayabilmek amacıyla kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan çocukların, iki yıl önce çekilen ve en büyük hayallerinin köylerinde bir park olmasını istediklerini söylediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan bu görüntüleri gören ve Muğla’da yaşayan iş adamı Mustafa Demir, çocukların hayalini gerçekleştirebilmek amacıyla Hamur Kaymakamı Kerem Türker ile iletişime geçti. Kaymakam Türker’den gerekli bilgileri alan iş adamı Mustafa Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Ayvacık köyüne park yaptırdı. Köyde bulunan Ayvacık Musabey İlkolu’nun bahçesinde hayalini kurdukları parkı gören çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden oyun oynamanın keyfini çıkardı.
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