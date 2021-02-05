Köy öğrencileri sokak hayvanları için yaptı, tüm ilçeden alkış topladı

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’nun Cide ilçesinde pandemi dönemini köylerinde geçiren öğrenciler, oluşturdukları ekip ile sahipsiz sokak hayvanlarını gönüllü olarak besliyor ve çevre temizliği yapıyor. Gönüllü öğrenciler, son yaptıkları etkinlikte hayırseverlerin destekleriyle temin ettikleri kedi evlerini köylülere dağıttı.

Çayyaka köyünde yaşayan öğrenciler, boş vakitlerini değerlendirmek ve çevreye faydalı olmak için ekip kurdu. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü ekip, köylerinde yaşayan birçok sahipsiz sokak hayvanını besliyor. Ayrıca gönüllü öğrenciler, köylerindeki cami, köy konağı ve mezarlıklar gibi insanların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda temizlik yapıp, doğaya atılan çöpleri de topluyor. Cide’de yaptıkları etkinliklerle farkındalık oluşturan gönüllü ekip, son olarak hayırseverlerden temin ettikleri kedi evlerini köylülere dağıttı.

Kastamonu Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi alan 34 yaşındaki Naime Yemsel’in öncülüğünde kurulan ekipte, 11 ve 29 yaş arasındaki öğrenciler yer alıyor. "Kedi evlerimizi kurduk" Soğuğa ve yağmura aldırış etmeden hayırseverlerden temin ettikleri kedi evlerini kurarak, köylülere dağıttıklarını belirten Naime Yemsel, "Hayırseverlerimiz tarafından gönderilen kedi evlerimizi kurduk. Kedi evlerini sağlamlaştırarak, bahçelerinde kedi besleyen köylülerimize dağıtımlarını yaptık. Gönüllü ekibimizi oluşturan gençlerimiz, derslerden arta kalan boş vakitlerinden bizlere yardım ve destekte bulunuyorlar" dedi.

"Cide'nin köylerine meydan okuyoruz" Kurdukları gönüllü ekip ile sokak hayvanlarını besleyip, bakımını da üstlendiklerini ifade eden Yemsel, aynı zamanda çevre temizliği de yaptıklarını kaydetti.

Yemsel, "Bu ekibi boş vakitlerimizi değerlendirmek üzere köyümüzün gençleriyle birlikte kurduk. Her gün düzenli olarak sokak hayvanlarını besliyoruz. Belirli aralıklarla da köyümüzde çevre temizliği yapıyoruz. Gönüllü ekibimize gerek mama gerekse kedi evleriyle katkıda bulunan, maddi ve manevi olarak bizleri destekleyen tüm hemşehrilerimize, hayırseverlere ve hayvan severlere çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Çayyaka gönüllü ekibi olarak Cide’nin tüm köylerine de, yaptığımız etkinliklerle meydan okuyoruz. Biz kapımızın önünü süpürüyoruz, herkesi kapısının önünü süpürmeye ve süpürdükleri o kapı önlerine bir kap mama bir kap su koymaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.





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