Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı toprağa verildi - KIRKLARELİ

Kovid-19'dan hayatını kaybeden Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı toprağa verildi - KIRKLARELİ

- Lüleburgaz Belediyesi önünde törenin katılımcıları - Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin konuşması - Erol Özgür'ün Türk bayrağına sarılı tabutunun özel kıyafet giyen ekipler tarafından cenaze aracından alınarak Sokollu Mehmet Paşa Camisi'ne getirilmesi - Cenaze namazının kılınmasıKIRKLARELİ (AA) - Kovid19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür toprağa verildi.
Bir süredir Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Kovid - 19 tedavisi gören 54 yaşındaki Özgür yaşamını yitirdi.Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Özgür'ün cenazesi için Lüleburgaz Belediyesi önünde tören düzenlendi.
Törene Kaymakam Salih Yüce, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Belediye Başkanı Murat Gerenli, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.
Gerenli, kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıkları Özgür'ün ilkeli, dürüst, çalışkan, bir Lüleburgaz aşığı olduğunu ifade etti.
Daha sonra okunan duanın ardından Özgür'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, özel kıyafet giyen ekipler tarafından cenaze aracından alınarak Sokollu Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi.
Özgür, burada kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığına defnedildi.Evli ve iki çocuk babası Erol Özgür, 27 Ekim tarihinde Kovid - 19 testinin pozitif çıkmasının ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Erenli Hastane Cenaze Cenaze Namazı Cenaze Aracı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı