Korona virüse rağmen engellilerin yüzünü güldürmeyi başardılar

-Tekerlekli sandalyelerden görüntü

-İş adamlarından detaylar

-Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Selahattin Turan ile röp.

-İş adamı Turgut Başdinç ile röp.



( BURSA -ÖZEL)- Bursa'dan Muş'a 80 engelli aracı gönderdiler BURSA



- Bursa'dan Muş'a 80 tane engelli aracı göndererek engellilerin yüzünü güldürdüler. Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneğinin organize ettiği yardım kampanyasına Bursa'da yaşayan Bulanıklı iş adamları destek oldu. Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan ve tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan engelli vatandaşların yardımına koşarak Bursa'dan Bulanık'a 75 tane tekerlekli sandalye 5 tanesi ise akülü araç gönderdiler. Pandemi süreci olmasına rağmen sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam eden derneğin yaptığı çalışmaları görenler takdirle karşıladı. Bursa'da yaşayan iş adamları Turgut Başdinç, Fuat Karadoğan ve Barış Serbest'in hediye ettiği araçlar sahiplerine ulaşmak için Bulanık ilçesine yola çıktı. Pandemi sürecine rağmen sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Selahattin Turan, "Hayatta en büyük engel sevgisizliktir. Sevgisizlik engelini ortadan kaldırdığımız takdirde bütün engeller ortadan kalkmış olacak. Bu projemizle Bulanık ilçesinde yaşayan engelli kardeşlerimize yardımcı olmak istedik. Bu proje iş adamlarının katkılarıyla gerçekleşti. Bu projeye destek olan kardeşlerime teşekkür ederim. Bugün Bursa'dan 75 tekerlekli sandalye ve 5 akülü araç Bulanık'a yola çıkacak. Yaptığımız bu yardımla engelli kardeşlerimizin yüzünü güldüreceğiz" dedi.

Tekerlekli sandalyelerin alınmasına destek sağlayan iş adamı Turgut Başdinç, "Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman özveriyle çalışan Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneğine şükranlarımı sunuyorum. Her zaman sosyal sorumluluk konusunda en hassas derneğimizin bundan öncede yanındaydık. Bundan sonrada her zaman yanında olacağız" şeklinde konuştu.





