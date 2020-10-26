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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Korona virüs testi pozitif çıkan kadın komşularına: “Bizde korona var gelmeyin” çağrısı

Korona virüs testi pozitif çıkan kadın komşularına: “Bizde korona var gelmeyin” çağrısı

Ambulanslar detaylar

Karantina İsaf Karya Semptom Sağlık Ekipleri 

-Sokaktan detaylar
-Ambulansın gidişi detay

( SAKARYA ) Korona virüs hastasının misafirliğe geldiği ev karantinaya alındı- Evde bulunanlarda çıkan korona semptomları üzerine eve 5 ambulans gönderildi- Korona virüs testi pozitif çıkan kadın, kapıdan “Bizde korona var gelmeyin” diye bağırarak komşularını uyardı SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesine geçtiğimiz günlerde şehir dışından misafirliğe gelen kişinin korona test sonucu pozitif çıkınca geldiği ev karantinaya alındı. Semptomlar üzerine 5 ambulansın sevk edildiği evde yaşayan bir kadın ise, “Bizde korona var gelmeyin” diyerek komşularını uyardı.Sakarya’nın Serdivan ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde yaşayan bir ailede korona virüs semptomları yaşandı. Semptomlar üzerine eve 5 ambulans gönderildi. Geçtiğimiz günlerde misafirliğe gelen kişinin testinin pozitif çıktığını ifade ederek evin kapısına çıkan bir kadın, “Bizde korona var gelmeyin” diye bağırarak komşularını uyardı. Evde yaşayan 2 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Pandemi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, diğerleri ise evde karantinaya alındı. Filyasyon ekipleri, aile ile temasta bulunan vatandaşlara yönelik çalışma başlatacak.
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