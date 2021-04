Korona virüs salgını sürecinde 'online spor' hızla yaygınlaşıyor

-dezenfektan işlemleri ve temizlik

EDİRNE



- Yaklaşık bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle, ‘online hayat’ neredeyse sosyal hayatın her alanını etkisi altına aldı. Online eğitim, toplantı, alışveriş derken şimdi de online spor ve egzersiz, sporseverlerin tercihi olmaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid 19 pandemisi sonrası insanların, pandemi öncesi yaşamaya alıştığı sosyal hayatlarındaki alışkanlar dönüşmeye ve değişmeye devam ediyor. Bire bir temas ve mesafeyi korumak için başlatılan ‘online hayat’ döneminde, eğitim, iş, toplantı, alışveriş derken, şimdi de vatandaşlar ‘online spor’a ilgi göstermeye başladı.

“Vatandaşlarımız mümkün olduğunca temastan kaçınıyorlar” Spor eğitmeni Esra Kara, vatandaşların mümkün olduğunca temastan kaçınmak istediklerini ancak bir şekilde spor hayatlarına devam etme arzusu içinde olduklarını belirterek, “Her çalışma öncesi ve sonrasında burayı steril olarak temizliyoruz. Gelen öğrencilerimizin girişte maskeleri değiştiriliyor, dezenfektan işlemi uygulanıyor ve ateş ölçümünü yapıyoruz. Ders bitiminde de yeniden bütün aletler temizleniyor. Bire bir özel dersler yapıyoruz. Vatandaşlarımız bunu daha çok tercih ediyorlar çünkü daha güvenilir buluyorlar. Spor salonları daha kalabalık iç içe. Aslında vatandaşlarımız daha çok temastan kaçınıyorlar” dedi.

Online egzersiz dönemi hızla artıyor Kara, özel derslere stüdyolara gelmekten dahi imtina eden vatandaşların ise online derslere ilgi gösterdiklerini anlatarak, “Onlarda online dersleri tercih ediyorlar. Tabi ki herkes evde artık sıkıldı. Egzersiz yapmak, hareket etmek istiyorlar. Biliyorsunuz online hayat dönemi hayatımızın büyük bir alanını kapsamaya başladı.

Alışveriş sektörüne yansıdığı gibi bizim sektörümüze de yansıdı. Bizde online dersler yapıyoruz. Görüntülü olarak biz buradan müdahale ediyoruz. Duruşlarına, doğru harekete, doğru nefesi yaptırmaya çalışarak, görüntülü bir şekilde derslerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

“Pandemi sürecinde sağlıkçılar olarak daha yoğun bir tempoyla çalışıyoruz” 8 yıldır hemşire olarak görev yaptığını ve uzun zamandır spora gönül verdiğini dile getiren Elif Maraşlı, “Malum pandemi sürecinde bizim işlerimiz daha da yoğunlaştı. Daha stresli ve yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Bu yüzden spor yapmak istedim. Hem sağlığımı fiziksel anlamda korumak hem de zinde kalıp bu yoğun süreçte daha iyi çalışabilmek için” ifadelerini kullandı. “Ev ortamı gibi olduğu için daha hijyenik ve konforlu” Hemşire Elif Maraşlı, “Spor salonlarını pek tercih etmiyorum. Stüdyo salonları tercih etmemim sebebi ise hem birebir çalışma yapılıyor bu hem pandemi sürecinde hijyen açısından daha güvenilir. Tüm hijyen koşulları burada sağlanabiliyor. Korona virüs döneminde üç şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle maske, mesafe ve hijyen koşullarına. Burada üçü de sağlanıyor. Ev ortamı gibi olduğu içinde daha konforlu ve daha hijyenik” dedi.

“Online artık hayatımızın neredeyse her yerinde” Maraşlı, “Online artık hayatımızın neredeyse her yerinde, alışverişleri online yapıyoruz, eğitimler, üniversite her şey online devam ediyor. Bende stüdyoya gelemediğim zamanlarda sporu da online bağlanıp devam ediyorum” şeklinde konuştu.





