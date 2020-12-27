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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Korona virüs kısıtlamasında ailece müzik grubu kurdular, izlenme rekoru kırdılar

Korona virüs kısıtlamasında ailece müzik grubu kurdular, izlenme rekoru kırdılar

müzik çalan aile

Sosyal Medya Yarış İzlenme Rekoru Hafta Sonu Müzik Grubu 

-şarkı söyleyen kız
-şarkı söyleyen çocuklar

( İSTANBUL )- 2 yaşındaki Manas çaldı, 6 yaşındaki Mercan şarkı söyledi İSTANBUL

- Korona virüs nedeniyle hafta sonu kısıtlamalarla birlikte dört kişilik Gökdere ailesi evde can sıkıntısıyla müzik yapmaya başladı.
Aile, en küçük üyesi 2 yaşındaki Manas’ın da enstrümanla katıldığı videoları Pendik Sanat Akademisinin düzenlediği “Her evde sanat var” yarışmasına gönderir göndermez sosyal medyada büyük ilgi gördü. Pendik Sanat Akademisi, salgın günlerinde ‘evde kal’ çağrılarına uyan Pendikli sanatseverlerin icra ettikleri sanatsal etkinliklerini duyurup paylaşmak için ‘Pendik’te her evde sanat var’ adıyla online sanat yarışması düzenledi.
Yarışmaya çok sayıda aile katılırken, 4 kişilik Gökdere ailesinin kurduğu müzik grubu büyük ilgi gördü. Ailenin gönderdiği videolar ilgi odağı oldu. Konservatuvar mezunu baba Murat Gökdere be eşi Merve Gökdere 6 yaşındaki kızları Mercan ve 2 yaşındaki oğulları Manas ile evde kamera karşısına geçti. 6 yaşındaki Mercan solistlik yaparken, 2 yaşındaki Manas’ta enstrüman çalarak katkıda bulundu. Renkli anların yaşandığı videolar ise sosyal medyada büyük ilgi çekti. Öte yandan 10 Ocak tarihine kadar sürecek yarışmaya çok sayıda video gönderildi.
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