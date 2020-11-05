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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Korona tedbirlerini hiçe sayıp asker eğlencesi yapan gençler polise saldırdı

Korona tedbirlerini hiçe sayıp asker eğlencesi yapan gençler polise saldırdı

-Polis aracıyla adliyeye getirilirken detay

Adli Kontrol Polis Memuru Karahisar Asker Eğlencesi Polis Ekipleri 

--Şahıslar adliyeye çıkartılırken detay

( AFYON KARAHİSAR)- Asker eğlencesinde kendisini uyaran polisleri yaralayan gençler tutuklandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da koronovirüs kurallarını hiçe sayarak asker eğlencesi yapan bir gurup kendilerine müdahale eden polis ekiplerine saldırdı. 1 polis memurunun kafasından yaralandığı olayda, gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı. Olay Afyonkarahisar’ın Esentepe Mahallesinde dün gece 24.00 sıralarında meydana geldi. Mahallesinde koronvirüs tedbirlerini hiçe sayan bir gurup gece yarısı yasak olmasına rağmen asker eğlencesi düzenlendi.
Mahallenin duruma tepki gösterip ihbarda bulunması sonrası Mahalle ve Çarşı Bekçileri şahısları uyardı. Gençlerin bekçilere saldırması sonucu olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Asker eğlencesi yapan gençler bu esnada polise de saldırarak bir polis memurunu kafasından yaraladı. Şahıslar emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak asker eğlencesi yapan ve polise saldıran Muhammed Yıldırım, Halil İbrahim Yıldırım, Ramazan Demir ve Ali Öz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahıslardan Emrullah Ü., yaşının küçük olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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