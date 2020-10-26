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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
'Korona partisi'nde yakalanan şahıstan ilginç savunma: 'Tamirciyim buraya tamir yapmaya geldim'

'Korona partisi'nde yakalanan şahıstan ilginç savunma: 'Tamirciyim buraya tamir yapmaya geldim'

Polisler

Para Cezası Gece Kulübü Polis Merkezi Akalan Eğlence Merkezi 

-Eğlence baskını girişi
-Şahısların çıkarılması
-Şahıslar

( İSTANBUL ) 'Korona partisi'nde yakalanan şahıstan ilginç savunma: "Tamirciyim buraya tamir yapmaya geldim"- Ataşehir'de koronaya aldırmadan parti yapan eğlence merkezine baskın: 49 kişiye ceza kesildi İSTANBUL

- Ataşehir'de korona virüs salgınına aldırış etmeden onlarca kişinin parti yaptığı gece kulübüne polis baskın düzenledi.
Baskında toplamda 49 kişi ceza kesilmek üzere polis merkezine götürülürken, iş yeri sahibinin "kaç aydır iş yapamıyoruz" diyerek kendini savunması ilginç anlara sahne oldu. Ataşehir'de sabah saat 06.10 sıralarında bir gece kulübüne Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince baskın düzenlendi.
Polis ekipleri, gece kulübünde korona virüse aldırmadan bir araya gelerek parti yapan 49 kişiye rastladı. Maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye 3 bin 180'er TL para cezası kesildi. İş yeri sahibinin gazetecilere "30 tane garsonum işsiz kaldı. Kaç aydır iş yapamıyoruz" diyerek kendisini savunması ise ilginç anlara sahne oldu. Eğlence merkezinde baskında ceza kesilen bir kişi ise gazetecilere "Tamirciyim, buraya tamir yapmaya geldim" diyerek kendisini savundu.
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