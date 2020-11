Korona kekiğe ilgiyi artırdı

-AKTAR İLE RÖP.

( BURSA -ÖZEL)- Aktarlarda en çok satılan şifalı bitkilerin başında kekik ve kekik yağı geliyor- Fiyatı enflasyon gibi artıyor BURSA



- Kekiğin koronaya iyi geldiği haberleri üzerine vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Son zamanlarda aktarlarda en çok satılan kekik ve kekik yağı. Talep sebebiyle kekiğin fiyatları enflasyon gibi her gün değişiyor. Dünyayı etkisi altına alan korona, her geçen gün yeni bir tartışmayı da gündeme getiriyor. Çeşitli ülkelerde virüs sebebiyle gerçekleşen ölümlerin artması ve hastalığı tamamen tedavi edecek yöntemin halen bulunamaması, ilaç tedavisinin yanı sıra şifalı bitkilere rağbeti artırdı. Son zamanlarda kekiğini koronaya iyi geldiği haberlerinin ardından vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. Kekiğe ilgi her gün artarken, fiyatı ise borsa gibi değişiyor. İnegöl'de aktarlık yapan Kasım Alkuş, "Son günlerde çıkan haberlerin ardından kekik ve kekik yağına büyük rağbet var. Biliyorsunuz kekik çok faydalı, bilhassa bağışık sistemini kuvvetlendiriyor. Bu virüsün çıkmasıyla birlikte şu ana kadar ilaç üretimi yapılmadı. Bundan dolayı vatandaşlar kendilerini korumak için farklı yollara başvuruyor. Bunların başında da bitkisel ürünler var. Daha önce kış aylarında en çok talep ıhlamuraydı, ama son bir kaç haftadır kekik ıhlamuru sollamış vaziyette. Taleplere yetişmekte bazen zorlanıyoruz. Ama kekik ülkemizde de yetiştiği için sıkıntı yaşamıyoruz. Fiyatı ise her seferinde enflasyon gibi değişiyor. Tabii bizler bunları vatandaşlara yansıtmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kekiğin de çeşitleri mevcut, bunların başında kekik çayı ve kekik yağına bu zamana kadar beklemediğimiz kadar bir talep var" dedi.





