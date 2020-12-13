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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Korona denetiminde vatandaş polis ve jandarmaya kolonya ikram etti

Korona denetiminde vatandaş polis ve jandarmaya kolonya ikram etti

Polis ve jandarma araç denetimi detay

Polis Jandarma Yasaklar Polis Ekipleri Trol 

-Aracın durdurulması
-Polis ve jandarma ekiplerine kolonya ikramı

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan jandarma ve polislere bir vatandaş kolonya ikram etti.Genelge kapsamında yasaklara uymayan vatandaşlar, polis ve jandarma tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Polis ve jandarmanın ortak denetimi esnasında kontrolü yapılan bir vatandaş ise jandarma ve polis ekiplerine kolonya ikram etti.
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