Korona Çıldır Gölü’nü sessiz bıraktı

-Gölde gezen kediler

-Aşık Yener Yılmazoğlu’nun konuşması

-Vatandaşların konuşmaları

-Bisikletle gölde gezen vatandaş



( ARDAHAN )- Donan gölün üzerinde bisiklet sürdü ARDAHAN



- Dünya genelinde etkili olan korona virüsü turizmi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Doğu Anadolu bölgesinin ikinci büyük gölü Çıldır gölü her yıl olduğu gibi yine dondu. 123 kilometrelik alan buz pistine döndü. Her yıl on binlerce turistin akın akın geldiği çıldır gölü bu yıl öksüz kaldı. Atlı kızakların, buz üzerinde sürülen bisikletler bu yıl buzu kırarak avlanan balıkçıllar bu etkinliklere hasret kaldılar. Çıldırlı Halk Ozanı Yener Yılmazoğlu da ‘Gitsin bir daha geri gelmesin 2020 yılı’ diyerek 2021 yılının sağlıklı geçmesi temennisinde bulundu. Donan Göl üzerinde bisikletle gezen vatandaş renkli görüntü oluşturdu.



