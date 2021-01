Köprünün çökmesi üzerine azgın sulara düşerek boğulan kadının cenazesi çıkartıldı

-Çöken köprü detayları

-Olay yerinde vatandaş röp



( BALIKESİR )- Boğulan kadının cenazesi çıkarıldı BALIKESİR



- Balıkesir’in Havran ilçesinde çöken köprüden düşerek sel sularına kapılan kadın 4 kilometre sürüklendiği derede boğularak can verdi. Kadının cenazesi AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafında bulunduğu vadiden güçlükle çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Tarlabaşı Mahallesi’nde bağ evine giden çift, el yapımı tahta köprünün çökmesi üzerine dereye düştü. 65 yaşındaki Faruk Gezer kıyıya yüzüp kurtulurken, 58 yaşındaki eşi Nuray Gezer şiddetli yağmur sebebiyle kabaran suda kayboldu. 4 kilometre sürüklenip boğularak can veren talihsiz kadının cesedi olaydan 2 saat sonra kıyıda takıldığı çalıların arasında jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından bulundu. Tarlabaşı Mahallesi'nde bağ evinde ikamet eden Faruk ve Nuray Gezer çifti şiddetli yağan yağmur sebebiyle Kileli Çayı yanına yaptıkları bağ evlerine gitmek istedi. Derenin karşı tarafında bulunan bağ evine gitmek için ahşaptan yaptıkları tahta köprünün üzerinden geçen çift el yapımı köprünün çökmesi ile birlikte suya düştü. Eşini kurtarmaya çalışan Faruk Gezer son arka kayalara tutunup canını kurtarırken eşi Nuray Gezer yağmur sebebiyle kabaran derede kayboldu. Kıyıya çıkınca vatandaşlardan yardım isteyen talihsiz adam eşinin suda sürüklendiğini söyledi.



Bunun üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran ve Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık arama kurtarma ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri çağrıldı. Yaklaşık 4 kilometre sürüklenerek sudan boğularak can veren Nuray Gezer'in cesedi 2 saat sonra dere kıyısında çalılara takılmış vaziyette jandarma ve Balıkesir İtfaiyesi tarafından bulundu. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadın cesedini yaklaşık 20 metre aşağıdaki dere yatağından çıkarmak için bölgeye AFAD ekipleri geldi. Yarım saatlik çalışmanın ardından yukarıya taşınan Nuray Gezer'in cesedi otopsi için Bursa'daki Ali Tıp Kurumuna gönderildi. Faruk Gezer'in ifadesine başvuran jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. (EME-MŞ)



loading...