Köpeğin 85 kilometre hızla seyreden kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

-Trafik

-Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk



( İSTANBUL -ÖZEL)- İstanbul’da kamyonet kasasındaki köpeği görenler şaştı kaldı İSTANBUL



- İstanbul’da bir köpeğin tehlikeli yolculuğunu görenleri şaşkına çevirdi. Köpeğin sahibi tarafından kamyonet kasasına bağlı olmadan serbest halde yolculuğu trafikte yürekleri ağıza getirdi. Tehlikeli yolculuk trafikteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Pendik Sahil yolunda meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir kamyonetin kasasındaki köpeğin bağlı olmadan, serbest haldeki yolculuğunu görenler şaşkına döndü. Sahil yolunda 85 km hızla ilerleyen kamyonetin kasasında köpeğin bağlı olmadan sarkması yürekleri ağza getirdi. Başka bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüler sorumsuzluğun bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerde kamyonet kasasından sarkan köpek, aracın hareket etmesiyle kamyonet kasasında savruluyor.



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