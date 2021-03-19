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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet yola savruldu: 2 yaralı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet yola savruldu: 2 yaralı

- Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Baros Sağlık Ekipleri Trol 

-- Yaralıların ambulansa alınması
-- Polis ekiplerinin motosiklette inceleme yapması
-- Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet kontrolden çıkarak yola devrildi. Motosikletten savrulan 2 kişi ise yaralandı. Kaz 20.30 sıralarında Kartepe Köseköy Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit S.(24) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, seyir halinde yola çıkan köpeğe çarpamamak için sürücünün manevra yapması sonrasında kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet yola devrilirken motosiklette bulunan sürücü Ümit S. ve arkasında oturan Ekin S.(24) ise yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (GY-
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