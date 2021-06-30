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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KONYA - Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz (2)

KONYA - Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz (2)

- Konya 'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında Uluslararası Anadolu Kartalı - 2021 Eğitimi - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'ün brifingiKONYA (AA) - Uluslararası Anadolu Kartalı - 2021 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü, Konya 'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz brifing verdi. (2)

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