KONYA - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
- Polis ekiplerinin denetimi - Mevlana Meydanı - Alaaddin Parkı - Polis ekiplerinin araçları durdurması - Sokakta yürüyen bekçilerKONYA - Konya Ülke genelinde olduğu gibi Konya 'da da saat 20.00 itibarıyla insanlar evlerine çekildi.Yeni kısıtlamaların ardından, kentte yoğunluk yaşanan Zafer, Aladdin Bulvarı ve Kule civarı ile şehrin simge mekanı Mevlana Müzesi'nin bulunduğu Mevlana Meydanı sessizliğe büründü. Polis ekipleri caddelerde uygulama yaptı.
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