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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KONYA - Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalandı - Şüpheliler adliyeye sevk edildi (3)

KONYA - Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalandı - Şüpheliler adliyeye sevk edildi (3)

- Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadının 900 gram uyuşturucuyla yakalanmasına ilişkin adliyeye sevkGÜNCELLEME - Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalandı - Konya 'da polis ekipleri, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in yardım etmek istediği A.D'nin bulunduğu araçta 900 gram eroin ele geçirdi - Gözaltına alınan A.D. ile yanındaki şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldıŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVKİ EKLENDİKONYA (AA) - Konya 'da polis ekiplerinin operasyonunda, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadının bulunduğu araçta 900 gram eroin ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 900 gram eroin maddesi bulundu.Konuya ilişkin araçta bulunan, kamuoyunda "Kadir Şeker olayı"nda maktulün kız arkadaşı olarak bilinen A.D. ile M.H. gözaltına alındı.A.D. ve yanındaki şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.A.D, bu esnada gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. - Olayİddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine A.D. isimli kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Şeker, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

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