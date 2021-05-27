KONYA - Hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
: Kaza anı - Kazaya karışan araç ve olay yerine ait fotoğraflar Konya 'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldüKONYA (AA) - Konya 'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Ahmet Y. (23) idaresindeki 51 AAE 752 plakalı hafif ticari araç, Türbe Mahallesi Vatan Caddesi'nde, Suat Eriş'in (29) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.Kazada ağır yaralanan Eriş, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Y. gözaltına alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım