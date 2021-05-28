Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Konya'da karısını tüfekle vurup kendisini eve kilitleyen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Konya'da karısını tüfekle vurup kendisini eve kilitleyen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

- Şüphelinin adliyeye çıkmasıKONYA (AA) - Konya 'nın Ereğli ilçesinde karısını tüfekle vurup kendisini eve kilitleyen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Aziziye Mahallesi'nde dün yaşanan olayın ardından teslim olan Savaş Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen Savaş Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - Olayİlçeye bağlı Aziziye Mahallesi'nde yaşayan Savaş Ö. ile eşi Naciye Ö. arasında dün bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Savaş Ö, pompalı tüfekle eşini ayağından vurup kendisini eve kilitlemişti.Ekiplerin uzun uğraşları sonucu ikna edilen Savaş Ö, jandarmaya teslim olmuştu.

Adli Kontrol Jandarma Pompalı Tüfek Irak Trol 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement