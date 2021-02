Konya’da balık halindeki ölümlü silahlı kavgaya 14 gözaltı

- Konya’da balık halinde iki grup arasında çıkan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. Olay, saat 16.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi balık halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık haline gelen Oğuzhan Koyunsever (22), B.K, H.K, N.Ö, Ü.K, E.D, C.B, V.Ş. ve E.A. isimli şahısların bulunduğu 9 kişilik grup ile balıkçılık yapan A.Y, M.Y, H.Y, E.Y, U.H. ve F.G. isimli 6 kişilik grup arasında eskiye dayanan bir husumet nedeni ile kavga başladı.

Kavganın büyümesiyle taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Çok sayıda silahın ateşlendiği olayda Oğuzhan Koyunsever olay yerinde hayatını kaybederken, aynı taraftan N.Ö. ve C.B. ile diğer taraftan M.Y. silahla yaralandı. Silahların ateşlendiği sırada balık halinde bulunan H.K. ve B.B.Ö. isimli vatandaşlar da kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere götürülürken, hayatını kaybeden Oğuzhan Koyunsever’in cenazesi de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 14 kişi gözaltına alındı, 7 tabanca ele geçirildi Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, olay yeri ve çevresi ile şüphelilerin üzerlerinden değişik marka ve çapta toplam 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olay yerinde de onlarca boş kovan bulundu. Olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerden bir taraftan B.K, H.K, N.Ö, Ü.K, E.D, C.B, V.Ş. ve E.A. ile diğer taraftan A.Y, M.Y, H.Y, E.Y, U.H. ve F.G. yakalandı. Olayla ilgili tahkikata başlanırken, yakalanan 14 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA-FM-ÖZ-Y)



