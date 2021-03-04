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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
KONYA - 'Çok yüksek risk' kategorisindeki Konya'da Vali Özkan, ev ziyaretlerinin ötelenmesi çağrısında bulundu

KONYA - 'Çok yüksek risk' kategorisindeki Konya'da Vali Özkan, ev ziyaretlerinin ötelenmesi çağrısında bulundu

KONYA - "Çok yüksek risk" kategorisindeki Konya 'da Vali Özkan, ev ziyaretlerinin ötelenmesi çağrısında bulundu - Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın semt pazarında denetimde bulunması - Özkan'ın pazar esnafıyla sohbet etmesi - Özkan'ın açıklamaları"Çok yüksek risk" kategorisindeki Konya 'da Vali Özkan, ev ziyaretlerinin ötelenmesi çağrısında bulunduKONYA (AA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya 'nın yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunmasına ilişkin, "Yapılan çalışmalar ve gözlemlerde, ev içi temasların ve akraba ziyaretlerinin önemli bir etken olduğu, ilgili uzmanlar tarafından ifade ediliyor." diyerek, ev ziyaretlerini erteleme çağrısı yaptı.Vali Özkan, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi kapsamında kentte denetimlerde bulundu.Karatay ilçesindeki bir semt pazarını ziyaret eden Özkan, burada görevlilere ateşini ölçtürdükten sonra içeriye girdi.Pazarı gezerek esnafla bir süre sohbet ettikten sonra Kovid - 19 kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eden Özkan, pazar çıkışında basın mensuplarına, tüm dünyada bu salgınla mücadele etmenin önemli bir vazife olduğunu söyledi.

Bu anlamda devletin tüm yetkili kanallarının da çalışmasını sürdürdüğünü ifade eden Özkan, "Kovid - 19'un bertaraf edilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için herkes el birliğiyle çalışıyor." dedi.
Bu anlamda kentteki tüm vatandaşları kurallara uymaya çağıran Özkan, vatandaşların hem kendi hem de toplumun hakkını korumanın ve kollamanın bilincinde olması gerektiğini anlattı. Konya 'nın, İç Anadolu'daki diğer illere nazaran çok yüksek riskli kategoride bulunmasını da değerlendiren Özkan, şunları kaydetti:"Bu konuda durum analizi yapıp sebebe göre müdahale araçlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Hem sanayi kesimi hem de diğer sektörlerle bu anlamda çalışmamız var. Yapılan çalışmalar ve gözlemlerde, ev içi temasların ve akraba ziyaretlerinin önemli bir etken olduğu ilgili uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Bizim hasbihal ve sohbetlerimiz, akraba ziyaretlerimiz geleneğimizde ve kültürümüzde var. Ancak bunların bu dönemde ertelenmesi gerekiyor. Toplu yerlerde temastan uzak duracağız, maske takacağız. Özellikle bu ev ziyaretlerini ötelememiz lazım."

Koronavirüs Aritas Semt Pazarı Pazar Esnafı Basın Mensupları 

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