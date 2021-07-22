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KONYA - Büyükşen çifti cinayetini işlediği öne sürülen Afgan uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
KONYA - Büyükşen çifti cinayetini işlediği öne sürülen Afgan uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi

KONYA - Büyükşen çifti cinayetini işlediği öne sürülen Afgan uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi

- Şüphelinin Konya Adliyesi'ne getirilmesi - Gazetecilerin şüpheliye soru sormaları Konya 'daki Büyükşen çifti cinayetini işlediği öne sürülen Afgan uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildiKONYA (AA) - Konya 'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi.Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan şüpheli H.A, Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edildi.Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Abdullah Başdemir'in hayvanlarına bakan çoban olduğu öğrenilen şüpheli H.A, adliye girişinde gazetecilerin cinayete ilişkin sorusuna, "Yanlış abi, yanlış. Allah göstermesin abi, Allah korusun." yanıtını verdi. - OlayMerkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.Aydınlatılamayan olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.Sorgulama neticesinde, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "kasten öldürmeye azmettirme", 2'si de "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, geriye kalan 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarma İsmil Akalan Gözaltı Cinayet 

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