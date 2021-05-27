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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
KONYA - Bıçaklı kavgaya karışan kişi, darbedilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş

KONYA - Bıçaklı kavgaya karışan kişi, darbedilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş

- Zanlıların adliyeye getirilmesi Konya 'da bıçaklı kavgaya karışan kişi, darbedilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş - Olayla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandıKONYA (AA) - Konya 'da bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.Selçuklu ilçesinde çıkan ve Orhan Çumralıgil'in (35) öldüğü, Dündar K'nin (42) yaralandığı bıçaklı kavganın ardından yakalanan Fatih Ö. (28) ile Yaşar K. (29) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı. - Maktul, darbedilen kadını kurtarmak istemişZanlıların, apartmandaki bir dairede kaldıkları, alkol aldıktan sonra yan dairede kalan bir kadın ile tartışarak darbettikleri belirtildi.Kadının bağırması üzerine başka bir daireden çıkan ve boks antrenörü olduğu öğrenilen Çumralıgil'in, kadına yardım etmek isterken bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.Öte yandan, olayda yaralanan ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Dündar K'nin tedavisi sürüyor. - OlaySelçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta dün, bir apartmanın girişinde, alkollü oldukları öne sürülen Fatih Ö, Yaşar K. ile Dündar K. ve Orhan Çumralıgil arasında tartışma çıkmış, olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Ö, bıçakla Dündar K. ile Orhan Çumralıgil'i bıçaklamıştı.Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çumralıgil, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Fatih Ö. ile Yaşar K. gözaltına alınmıştı.

Akalan Boks Bıçaklı Kavga 

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