Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
KONYA - Beyşehir'de hırsızlık yapan zanlılar, Antalya'ya giderken otobüste yakalandı

KONYA - Beyşehir'de hırsızlık yapan zanlılar, Antalya'ya giderken otobüste yakalandı

- Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi - Zanlıların polis aracına bindirilmesiBeyşehir'de hırsızlık yapan zanlılar Antalya'ya giderken otobüste yakalandıKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, girdikleri iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra şehir dışına çıkmaya çalışan 2 zanlı, otobüste yakalandı.Dalyan Mahallesi, 40461 Sokak'taki cep telefonu satışı yapılan iş yerine sabaha karşı gelen hırsızlar, 8 akıllı telefon, 1 tablet, 1 akıllı saat ve 1 powerbank ile bazı cep telefonu aksesuarlarını çalarak kayıplara karıştı.Hırsızlık olayının ihbar edilmesi üzerine Beyşehir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından şüphelilerin Antalya'ya gitmek üzereyken otobüse bindiklerini tespit etti.Emniyet mensuplarının irtibata geçtiği Akseki Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli B.E. ile E.D'yi çalınan cep telefonu ve diğer malzemelerle durdurdukları otobüste gözaltına aldı.Şüpheliler, Beyşehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu sırada, bir gazetecinin "Neden yaptınız?" sorusuna, şüphelilerden biri, "Sana ne, niye yaptıysak yaptık, ne çekiyorsun?" diye tepki gösterdi.Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis Aracı Akıllı Telefon Hırsız Cep Telefonu Avcılık 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Evde kendi imkanlarınızla sinema keyfiEvde kendi imkanlarınızla sinema keyfi
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
iPhone Camı Kırıldı Diye Üzülmeyin!iPhone Camı Kırıldı Diye Üzülmeyin!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement