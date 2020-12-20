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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil su dolu dereye uçtu

Kontrolden çıkan otomobil su dolu dereye uçtu

otomobilin dere içindeki görüntüsü

Bild Direksiyon Trol 

-detaylar
-aracın dereden çıkartılmış görüntüsü

( ANTALYA )-Sürücü otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı ANTALYA

- Antalya'da otomobiliyle dereye uçan sürücü kendi imkanlarıyla otomobil içinden çıkmayı başardı. Kaza Serik ilçesi Belek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 MAK 85 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek suyla dolu dereye düştü. Otomobilden kendi çabasıyla çıkan sürücü, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Turizm şirketine ait olan araçta tek başına olduğu öğrenilen sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası otomobil vinç yardımıyla dereden çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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