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Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı, ağaç faciayı önledi: 1 yaralı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı, ağaç faciayı önledi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı, ağaç faciayı önledi: 1 yaralı

kaza yerinden görüntüler

Jandarma Altın Direksiyon Trol 

-jandarma olay yerinde güvenliği alırken görüntü
-ambulansta tedavi ederken görüntü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan araç, şarampolde ağaca takılarak uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazada sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçe merkezinden Dağ Köyü istikametine giden 72 yaşındaki Hasan Sevim yönetimindeki 67 SF 208 plakalı Fiat marka araç, Alaplı Çay Köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada araç, yolun altındaki ağaçlara çarparak uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazada sürücü Hasan Sevim hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi.Kazanın ardından Jandarma güçleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
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