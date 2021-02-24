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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde öldürülen İtalyan büyükelçinin cenazesi ülkeye getirildi

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde öldürülen İtalyan büyükelçinin cenazesi ülkeye getirildi

Askeri karşılama töreni

( ROMA ) ROMA

Askeri Uçak Askeri Tören Yakın Koruma İtalyan Saldırı 


- Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio’nun cenazesi ülkeye getirildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Goma kentinde Pazartesi günü, BM Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna düzenlenen saldırıda İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ile yakın koruması ve bir şoför hayatını kaybetmişti. Attanasio ve koruması Vittorio Iacovacci’nin naaşları dün akşam saatlerinde askeri uçakla başkent Roma’ya getirildi.
Cenazeler, Ciampino Havaalanında İtalya Başbakanı Mario Draghi, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Savunma Bakanı Lorenzo Guerini tarafından askeri törenle karşılandı.
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