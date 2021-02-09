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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Komşularının haber alamadığı yaşlı adam ölmüş halde bulundu

Komşularının haber alamadığı yaşlı adam ölmüş halde bulundu

-polis ve sağlık ekipleri detay

Ağrı Merkez Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Çağrı Merkezi 

--yaşlı adamın evi detay

( SİVAS ) -- Sivas’ta komşularının 10 gündür haber alamadığı yaşlı adam banyoda ölmüş halde bulundu. SİVAS

- Sivas’ta komşularının 10 gündür haber alamadığı yaşlı adam banyoda ölmüş halde bulundu.. Edinilen bilgilere göre olay, Üçlerbey mahallesi Yahyabey caddesi üzerinde bulunan müstakil ikamette meydana geldi. Müstakil ikamette yalnız yaşayan 66 yaşındaki Erol S.’den yaklaşık 10 gündür haber alamayan komşuları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve girildi. Sağlık ve polis ekipleri evin banyo kısmında yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Erol S’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. (VK-GF-
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