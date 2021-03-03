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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı

Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı

-Şahsın çatıdan indirilmesi

İlk Müdahale Psikoloji Psikolojik Tedavi İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

--Şahsın ambulansa taşınması
--Detaylar

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde hayvan beslediği için komşuları tarafından şikayet edilen vatandaş, belediye ekipleri kapısına dayanınca sinir krizi geçirerek çatıya çıktı. Güçlükle ikna edilen vatandaş hastaneye kaldırıldı. Olay İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde çok sayıda hayvan besleyen E.D., komşuları tarafından belediyeye şikayet edildi. Şikayet üzerine ihbar edilen adrese giden belediye ekipleri, beslediği hayvanları evden çıkarması için E.D.'ye ihtarda bulundu. İhtar sonrası sinir krizi geçiren E.D., oturduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıya çıkan vatandaş çatıdaki tuğlaları yere fırlattı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince uzun süren çabaların sonucu sakinleştirilen E.D. ikna edilerek çatıdan indirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.D., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.D.'nin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Ekipler meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı. (GY-
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