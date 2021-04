Kolombiyalı hırsızlık çetesinden mağdurların çetelesini tuttukları 25 milyon liralık vurgun

- Antalya polisi, 5 farklı ildeki tapu müdürlüklerinden çıkan kişilerin araçlarından hırsızlık yaparak 2 milyon 500 bin lira çalan, Kolombiyalı karı kocanın bulunduğu 3 kişilik hırsızlık çetesini, 800 saatlik MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra eş zamanlı operasyonla İstanbul’da yakaladı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan çete üyelerinin daha önce 2 milyon 696 bin dolarlık (22 milyon 430 bin lira) hırsızlık olayına karıştığı ve mağdurlardan çaldıkları tutarları bir not defterine kalem kalem işlediği ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde A.D'nin sattığı ev sonrasında otomobilinden 315 bin lirasının çalınması ihbarıyla harekete geçti. Kurulan özel ekip, şüphelilerin A.D’yi tapu müdürlüğünden beri takip ettiklerini ve yabancı uyruklu oldukları tespit etti. 20 günlük sürede 800 saatlik MOBESE ve güvenlik kamera kayıtları izleyen ekipler, şüphelileri İstanbul’a kadar takip etti. Kolombiya uyruklu karı koca J.Z.M., L.G.O ile kardeşi A.G.O, Üsküdar ve Fatih ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Antalya'ya getirilen 3 şüphelinin yakalanmamak ve kimlik bilgilerini saklamak için olaydan sonra sürekli kılık kıyafet değiştirdikleri, peruk taktıkları, kendilerini turist olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca sahte pasaport ile araç ve ev kiraladıkları, yakalanmamak için 8-10 farklı ticari taksi değiştirdikleri tespit edildi. 5 ilde 2,5 milyon lira çalıp yurt dışına aktarmışlar Şüphelilerin üzerleri ve ikametlerinde yapılan aramada, 100 Euro, 3 bin 400 dolar, 8 Kolombiya Pezosu, 5 pound, 9 bin 75 lira, 9 telefon, 2 adet araç lastik patlatma aparatı, 26 adet ankesörlü telefon kartı, çeşitli ziynet eşyaları, el telsizi ve sahte pasaportlar ele geçirildi. Şüphelilerin Adana, Bursa, Samsun, Gaziantep ve İzmir illerinde aynı yolla yaklaşık 2 milyon 500 bin lira para çaldıkları, paraları ise, yurt dışına aktardıkları ortaya çıktı. 22 milyon lirayı not defterine tek tek işlemişler Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin üzerlerinden çıkan bir not defterini incelemeye aldı. Daha önce farklı noktalardan da hırsızlık yaptıkları değerlendirilen çete üyelerinin daha önce 2 milyon 696 bin dolarlık (22 milyon 430 bin lira) hırsızlık olayına karıştığı ve 20 yabancı ülke vatandaşı mağdurdan çaldıkları tutarları bir not defterine kalem kalem işlediği ortaya çıktı. Tutuklandılar Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polis şüphelileri kıskıvrak evde yakaladıkları anlar kameralara yansıdı. Polis kapıyı açan şüphelileri yere yatırıp gözaltına aldıkları anlar saniye saniye kaydedildi.



