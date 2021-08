Kocatepe şanlı zaferin 99. yılına hazırlanıyor

-Atatürk anıtı ve Türk bayrağından görüntü

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL-DRONE)-Kocatepe’de 1 yıl aradan sonra şanlı zafer taçlanarak kutlanacak-Kocatepe Belediye Başkanı Abdullah Çelik:-“Vatandaşlarımızdan bu yıl Kocatepe’yi doldurmalarını istiyoruz” AFYON KARAHİSAR



- Milli Mücadele’nin dönüm noktası olan ve Anadolu’nun ilelebet Türk yurdu olacağını bütün dünyaya gösteren Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin başladığı Afyonkarahisar’daki Kocatepe şanlı zaferin 99. yılını dönümü için kutlamak için gelecek olan misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. 1922 yılında 25 Ağustos’u 26 Ağustos’a bağlayan gece başlatılan Büyük Taarruz sonrası 9 Eylül’de Yunanlılar’ın İzmir’de denize dökülmesi ile Milli Mücadele zaferle sona erdi. Kocatepe’den başlatılan taarruzda kesin zafere ulaşılırken, şanlı zaferin kazanıldığı yer olan Afyonkarahisar’ın Kocatepe beldesinde her yıl yapılan kutlama törenleri geçtiğimiz yıl korona virüs (Covit-19) tedbirlerinden dolayı yapılamadı. Bu yıl kutlamaların yapılacak olmasından dolayı Kocatepe Belediyesi gerekli hazırlıklara başladı.

Kutlama programı ve hazırlıkları ile ilgili İhlas Haber Ajansı



muhabirine açıklamalarda bulunan Kocatepe Belediye Başkanı Abdullah Çelik, bu sene törenlerin yapılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çelik, “Geçen yıl biliyorsunuz pandemi dolayısıyla bu programlar gerçekleştirilemedi. Şuhut’tan Kocatepe’ye kadar gece yürüyüşler yapılıyor. Halkımız sağ olsun ciddi rağbet gösteriyor ve yürüyüşe katılıyor. Bu pandemi olayı inşallah sona eriyor. Bu yıl şuana kadar her hangi bir kısıtlama söz konusu değil. İnşallah 26 Ağustos’ta daha önceki yıllarda olduğu gibi gene burada anma ve kutlama programlarımız gerçekleştirilecek” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızdan bu yıl Kocatepe’yi doldurmalarını istiyoruz” Bu seneki kutlamalara önceki yıllara nazaran daha geniş bir katılım beklediklerini ve hazırlıkla da o yönde yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bizler Kocatepe Belediyesi olarak bu anma programlarında üzerime düşen vazifeleri yerine getiriyoruz. Kocatepe’yi programlara hazır hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın burada rahat etmesi için huzurlu bir anma programı gerçekleştirebilmesi için elimizden elen gelen her türlü çaba ve gayreti gösteriyoruz. İnşallah tüm Türkiye’den tüm vatandaşlarımızı bu toprakların nasıl kazanıldığını bir nebze hissedebilmeleri açısından yine buraya bekliyoruz. 25 Ağustos gecesi 26 Ağustos sabahı buraların halkımız tarafından doldurulmasını ve buradaki programlara iştirak etmelerini bekliyoruz.” Öte yandan, Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Kocatepe İHA kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülendi.