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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KOCAELİ - Telefonla aradıkları kişiyi 1,3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

KOCAELİ - Telefonla aradıkları kişiyi 1,3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

- Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılışı Kocaeli 'de telefonla aradıkları kişiyi 1,3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları kişiyi 1 milyon 300 bin lira dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çayırova ilçesinde ikamet eden A.K, 2 Mayıs'ta kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla arandı.Telefon görüşmesinin ardından şüphelilere 1 milyon 300 bin lira parayı elden veren A.K, dolandırıldığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu.Çalışma başlatan ekipler, Gebze'de düzenlenen operasyonla şüpheliler İ.T. ve A.B'yi yakaladı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Polis Lyon Akalan 

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