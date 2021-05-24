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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adliyede

KOCAELİ - Sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adliyede

- Kocaeli Adalet Sarayı binası ve tabelası - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adliyedeKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.Ç. ve T.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Sosyal Medya Akalan Propaganda Terör Örgütü 

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