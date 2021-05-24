KOCAELİ - Sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adliyede
- Kocaeli Adalet Sarayı binası ve tabelası - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adliyedeKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.Ç. ve T.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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