KOCAELİ - Kurum: '(Müsilajla mücadele) Aldığımız sonuçlara göre olumlu bir ilerleme olursa bunu bütün Marmara geneline yaygınlaştıracağız'
KOCAELİ - Kurum: "(Müsilajla mücadele) Aldığımız sonuçlara göre olumlu bir ilerleme olursa bunu bütün Marmara geneline yaygınlaştıracağız" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasıKOCAELİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazın denize bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu. (3)Bakan Murat Kurum, oksijen seviyesini artıracak cihazları Marmara Denizi'ne bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline yaygınlaştıracaklarını bildirdi.
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