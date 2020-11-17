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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Kontrolden çıkarak bariyerlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ - Kontrolden çıkarak bariyerlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı

- Kaza yerinden detay görüntülerKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.K.G. idaresindeki 41 UH 386 plakalı otomobil, Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın ardından otomobil bariyerde asılı kaldı.Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan caddedeki trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

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