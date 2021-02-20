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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Kayak yaparken pistten çıkarak karda mahsur kalan turisti JAK timi kurtardı

KOCAELİ - Kayak yaparken pistten çıkarak karda mahsur kalan turisti JAK timi kurtardı

- Turistin JAK timi tarafından kurtarılmasıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde kayak yaparken pistten çıkan yabancı turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.Alınan bilgiye göre, Kartepe Kayak Merkezi'nde arkadaşıyla kayak yapan Kuveyt uyruklu A.A. (23), pistten çıkarak 20 metre yükseklikten ormana düştü.Karda mahsur kalan turistin kurtarılması için olay yerine JAK timi sevk edildi.Kısa sürede bulunduğu bölgeden kurtarılan A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ormana Yabancı Turist 

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