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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KOCAELİ - İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen yük gemisine 1,3 milyon lira ceza kesildi

KOCAELİ - İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen yük gemisine 1,3 milyon lira ceza kesildi

- Deniz uçağının havalanması - Deniz uçağı ile yapılan denetim - Gemilerin havadan takip edilmesi - Gemiden su örneği alınmasıİzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen yük gemisine 1,3 milyon lira ceza kesildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de deniz uçağıyla yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 301 bin lira ceza kesildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz kontrol uçağıyla İzmit Körfezi'ne giriş yapan gemiler ve sanayi kuruluşları denetleniyor.İzmit Seka Park alanından kalkış yapan deniz uçağı, İzmit Körfezi'ne dökülen tüm suları ve körfeze giren gemileri kontrol ederken, Demiryeri mevkisinde Türk bandıralı kuru yük gemisinin denizi kirlettiği tespit edildi.Deniz uçağının ihbarıyla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.Demirli bulunan kuru yük gemisinin denize kirli balast döktüğünü belirleyen ekipler, gemiye 1 milyon 301 bin lira para cezası uygulandı.

Para Cezası Kuru Yük Gemisi Körfez Deniz Uçağı Trol 

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