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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli’de 3 evden 115 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 şahıs yakayı ele verdi

Kocaeli’de 3 evden 115 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 şahıs yakayı ele verdi

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Ziynet Eşyası Hapis Cezası Hırsız Polis Ekipleri Hırsız Polis 

-Gebze Adliyesi’nden görüntü
-Detaylar

( KOCAELİ )- Mahalleyi mesken tutan hırsızlar 3 evden 115 bin liralık vurgun yaptı- Suç makinesi 4 hırsızın 10 yılın üzerinde hapis cezaları bulunuyor KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 3 ayrı evden toplam 115 bin liralık ziynet eşyası çalan suç makinesi 4 hırsız polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakayı ele verdi. Olay, Darıca ilçesi Cami Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 Ekim tarihinde aynı gün içerisinde mahallede bulunan 3 ayrı evden içerisinde nakit paranın da bulunduğu toplam 115 bin lira değerinde ziynet eşyaları çalındı. Eşyaları çalınan vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, hırsızlık olayına karışan şüphelilerin İstanbul’da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 5 Kasım tarihinde, polis ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında E.K., M.E., A.H.G. ve M.G. olmak üzere 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin de 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor Sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden E.K. ve M.E.’nin benzer suçlardan 11 yıl, A.H.G. ve M.G.’nin ise benzer suçlardan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Suç makinesi hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.
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