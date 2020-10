Kocaeli dağıtılan 97 bin Türk bayrağı ile sokaklar kırmızı beyaza büründü

-Çocukların bayrak sallamaları

( KOCAELİ )- Bayraklardan alında milli duyguları kabaran vatandaşlar:- "Bayrak uğruna biz her yere gideriz. Şehitlerimiz için canımızı, kanımızı, her şeyimizi veririz" KOCAELİ



- Kocaeli’de Cumhuriyet Bayramının 97. yılı dolayısıyla vatandaşlara 97 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Bayrak dağıtımında milli duyguları kabaran vatandaşlar, "Bayrak uğruna biz her yere gideriz. Şehitlerimiz için canımızı, kanımızı, her şeyimizi veririz" dedi.

Kocaeli Valiliği tarafından Cumhuriyet’in ilan edilişinin 97. yıldönümü nedeniyle Vali Seddar Yavuz ve Kocaeli protokolü tarafından İzmit ilçesinde vatandaşlara ve esnaflara 97 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Bayraklarla birlikte Kocaeli kırmızı beyaz renklere büründü. Bayrakları alan küçük, büyük, her yaştan vatandaş Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Bazı vatandaşlar, bu bayrak için gerekirse can vereceklerini söylerken, bazıları ise aldıkları bayrakları öperek başına koydu. Vali Yavuz, esnaflardan bayrakları dükkanlarına asmalarını rica etti. “Biz şüheda olarak doğduk” Cumhuriyet’in kendisi için her şeyi ifade ettiğini belirten İbrahim Demirtaş, “Cumhuriyet benim yaşam sebebim, çocuklarımın geçmişi, çocuklarımın geleceği, ailemin var oluşu, aileden yola çıkarak ülkemin var oluşu. Kısacası Türk milletinin var oluşunu simge ediyor. Atam Oğuz’dan, atam Atatürk’e selam olsun. Bizim adımız Türk, bunun tarifi bu. Bu söylemeye gerek bile yok. Biz bayrağımız için, ezanımız için, vatanımız için doğuştan şüheda olarak doğduk. Şu güzel günlerin ifadesi anlamında tüm Türk milletinin bunların değeri doğrultusunda yaşamaya davet ediyorum. Ne mutlu ki 29 Ekimlerdeyiz. Ne mutlu ki Türk’ün adını müjdeleyen peygamber efendimizin doğum yıldönümünde ikisini birden kutluyoruz. Tüm Müslüman Türk aleminin hem Cumhuriyet Bayramı’nı hem de Mevlid kandilini tebrik ediyorum” dedi.

“Şehitlerimiz için canımızı, kanımızı, her şeyimizi veririz” Türk bayrağını her zaman taşıyacaklarını kaydeden Ayşe Doğruer ise, “Sonuna kadar bu sancağı biz hep göklere dikeriz, göklerde dalgalanır bu sancak. Sonuna kadar götürürüz biz bu sancağı. Hiçbir zaman unutulmaz ay yıldızlı Türk bayrağımız. Vatan, millet bölünmez. Biz Türküz, Türk’ün evladıyız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız biz. Bu bayrak uğruna biz her yere gideriz. Bu bayrağı tepelere kadar taşırız, götürürüz, oralara da dikeriz. Şehitlerimiz için canımızı, kanımızı, her şeyimizi veririz” diye konuştu.

Bazı vatandaşlar ise, Cumhuriyet’in 97. yılını kutlarken, bazıları ise, bu bayrak uğruna hiç düşünmeden canlarını bile vereceklerini ifade etti.

