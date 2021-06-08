Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın:“Marmara eski sağlıklı durumuna kavuşturulacak”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın:“Marmara eski sağlıklı durumuna kavuşturulacak”

Temizlik çalışması

Ortak Akıl Farkındalık Allah Eylem Planı 

-Ekipler
-Deniz
-Başkanın açıklaması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası temizleme çalışmaları, İstanbul Caddebostan Sahili'nden diğer illerle birlikte eş zamanlı olarak başlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, “Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede tüm adımlar atılarak inşallah 5 yıllık bir plan zarfında. Marmara eski sağlıklı durumuna kavuşturulacak” dedi.
Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası temizleme çalışmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın katıldı.
Temizlik çalışmalarına yakında ilgilenen Büyükakın, “Şu ana kadar devam eden sürecin bir aksiyon planı tabii ki, geçtiğimiz süreçte 22 maddelik eylem planı açıklanmıştı. Bu eylem planının içlerinden bir tanesi de bir seferberlik başlatmaktı. Marmara hepimizin sloganıyla başladık. Buradaki asıl olan konu bir farkındalık oluşturmak, ortak sahiplik, ortak akılla ve birlikte çalışmanın vurgusunu tekrar ortaya koymak ve tüm paydaşların meseleyi sahiplendiğini göstermek, meseleye dair kararlılığı ortaya koymaktı. Ve bugün aslında tamamında sadece İstanbul'da değil, ilgili tüm yerlerde bu aksiyon alındı. Bundan sonraki süreçte kısa vadede, orta vadede, uzun vadede tüm adımlar atılarak inşallah 5 yıllık bir plan zarfında. Marmara eski sağlıklı durumuna kavuşturulacak” dedi.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement