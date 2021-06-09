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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Bir apartmanda çıkan yangında anne ve çocuğu dumandan etkilendi

KOCAELİ - Bir apartmanda çıkan yangında anne ve çocuğu dumandan etkilendi

- Olay yeri - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Dumandan etkilenen kişinin ambulansa götürülmesi - Yanan bina Kocaeli 'de bir apartmanda çıkan yangında anne ve çocuğu dumandan etkilendi - Bir vatandaş evde mahsur kalan çocuğu balkondan ikinci kata tırmanarak kurtardıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında anne ve çocuğu dumandan etkilendi.Değirmendere Merkez Mahallesi Mithat Gürses Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın üçüncü kattaki daireye de sıçradı.Bölgede bulunan boyacı Orhan Çıbık, evde mahsur kalan Ali Evren Yılmaz isimli çocuğu balkondan ikinci kata tırmanarak kurtardı.İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de anne Yasemin Yılmaz'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.Dumandan etkilenen anne Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, çocuk ambulansta tedavi edildi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairelerde büyük hasar oluştu.

Hastane Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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