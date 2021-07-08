KOCAELİ - Anadolu Otoyolu'nda 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ulaşımı aksattı
- Kazanın yaşandığı Anadolu Otoyolu - İtfaiye ekiplerinin otobüste sıkışan yaralıları çıkarma çalışmaları - Yol kenarında bekleyen yolcular - Yaralıların ambulansa bindirilmesi - Anadolu Otoyolu'nun tek şeride düşmesinden dolayı oluşan araç trafiği - Anadolu Otoyolu'ndaki araç kuyruğunun havadan görüntülenmesi (drone kamera)Anadolu Otoyolu'nda 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ulaşımı aksattıKOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.Otoyolun Ankara istikameti İzmit geçişi Kocaeli Şehir Hastanesi mevkisinde, M.F.D. idaresindeki 61 S 4627 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önündeki tıra çarptı.İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza sonrası otoyolun Ankara istikametinde trafik akışının bir süre aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla yolun Ankara istikametinde ulaşım normale döndü.
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