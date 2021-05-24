Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

KOCAELİ - 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

- Kaza yeri - Kaza yapa araçlardaki hasar - Ekiplerin çalışması Kocaeli 'de 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye, D - 130 kara yolu Tepeköy Mahallesi Karayolları mevkisi İzmit yönünde henüz belirlenemeyen nedenle Y.E. (31) yönetimindeki 06 EAA 12 plakalı otomobil ve C.T. (36) idaresindeki 34 FR 5879 plakalı otomobille çarpışan M.E.B'nin (20) kullandığı 41 K 1274 plakalı otomobil devrildi.Yol kenarındaki ağaçların da zarar gördüğü kazada sürücü M.E.B. ile yanındaki E.Ş. (18), itfaiyenin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı.Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement