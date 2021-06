Klasik otomobil yarışında ödüller sahiplerini buldu

-Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı röp

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ve 2 gün süren klasik otomobil yarışları Aspat Koyu'nda sona erdi. Bodrum’da düzenlenen klasik otomobil yarışları ödül töreni ile sona erdi. "2021 Bahar Rallisi ve Batı Anadolu Rallisi" Yalı mahallesinde bulunan bir otelde başladı.

Mazıköyü, Ören, Yalı Mahallesi olarak çizilen güzergahta 2 günlük mücadelenin ardından Akyarlar Mahallesi Aspat Koyu'nda bulunan Radisson Collection Hotel’de son buldu. Mavi ve yeşilin buluştuğu Bodrum'un en güzel koylarından geçen klasik otomobil sürücüleri Bodrum’un doğasına hayran kalırken, yolda klasik otomobilleri gören vatandaşlar da otomobillere hayran kaldı. 2 gün süren kıyasıya mücadelenin ardından Anthaven’a varan yarışçılar klasik araçları Radisson Collection’ın önünde sergiledi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan otomobillerle fotoğraf çektiren turistler otomobilleri uzun uzun inceledi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı güzel bir yarış olduğunu ifade ederek “Bu sene klasik otomobiller branşındaki ilk yarışımız. Toplamda 85 otomobil katıldı.

Ören, Mazı köylerinden ve Bodrum merkezden geçerek Akyarlar Mahallesi Aspat plajında yarışımızı tamamladık. Çok keyifli geçti, klasik otomobil gözde branşlarımızdan biridir. Nisan ayındaki ralli heyecanının ardından bir kez daha bizi ağırlayan Bodrum bizi çok mutlu etti. 2022 Ralli yarışlarını tekrar Bodrum’dan yapmayı planlıyoruz. Bir aksilik olmazsa Bodrum’da ralli heyecanını bir daha yaşatacağız” dedi.

Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay ise klasik otomobil tutkusu olduğunu söyleyerek “Yarışmacılara ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu ve yarışa katılamasa da klasik otomobilini getirdiğini getirdiğini belirten Okay “Bir klasik otomobilim var onunla arada yarışlara katılıyoruz. Bu organizasyonda yarışlara katılamasam da, ev sahipliği yaparak yarım katıldık diyebiliriz. 2 gün yarıştılar arkadaşlarımız. Bugün burada ödül töreni yapıyorlar. Yeni açmış olduğumuz Radisson Collection otelimizin bahçesinde hem klasik otomobilleri sergiledik. Ödül törenimizi yaptık” dedi.

2021 Bahar Rallisi'ni Hasan Tunç-Kaan Şakar ekibi birinci olurken Harun Ümit Yaşar-Dilek Yaşar ikinciliği elde etti. Yarışta üçüncülüğü ise Selim Bacıoğlu-Handan Bacıoğlu ekibi kazandı. Batı Anadolu Rallisi'nde de Hasan Tunç-Kaan Şakar ekibi tekrar birinci oldu. İkinciliği Mehmet Hüzmen-Gökhan Onur, üçüncülüğü ise Şenol Evren-Gezin Evren ekibi kazandı.