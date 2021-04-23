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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Klasik otomobil tutkunları 23 Nisan için bir araya gelip, çocukları sevindirdi

Klasik otomobil tutkunları 23 Nisan için bir araya gelip, çocukları sevindirdi

-Araç konvoyundan detay

Polis Nadan Klasik Otomobil Karahisar Zabıta 

--röportajlar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da bir grup klasik otomobil tutkunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmak zorunda olan çocukları sevindirmek için süsledikleri araçları ile bayram konvoyu oluşturdu. Kentte bir grup klasik arama tutkunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronadan evde kalmak zorunda olan çocuklar için bir araya geldi. Otomobil sahipleri Türk bayrakları ile donatıp, rengarenk balonlarla süsledikleri araçları ile konvoy oluşturdu. Anıtpark önünde başlayan konvoyda klasik otomobil tutkunları şehrin sokaklarını turladı. Konvoya polis ve zabıtada eşlik ederek trafikte önlem aldı. Şehrin neredeyse tüm mahallelerini turlayan klasik otomobil tutkunları zaman zaman kendilerini balkon ve pencerelerden izleyen çocuk ve vatandaşlardan alkış aldı. Öte yandan, klasik otomobil tutkunları böyle bir organizasyonu uzun zamandır beklediklerini ifade ederek tüm çocuklarını bayramını kutladı.
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