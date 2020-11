KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümünde Taksim'de tören düzenlendi

-Katılımcılardan görüntü

-Röportajlar

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Taksim Meydanı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir tören düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanı’nda bir tören düzenlendi.

Törene pandemi nedeniyle bu sene kısıtlı katılım gerçekleşti. Kutlama törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 3’üncü Kolordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özkan Ulutaş, Kıbrıs gazileri ve çeşitli dernek üyeleri katıldı.

Tören Taksim Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Ardından törende Kıbrıs marşları çalındı. Tören daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar’ın konuşmaları ve hatıra defterini imzalaması ile son buldu.“Kıbrıs Türk devleti bölgesel ve uluslararası kuruluşlar nezdinde haklı yerini alacaktır”Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin desteğiyle her geçen gün geliştiğini dile getiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü. Ancak Kıbrıs Türk halkının devletleşme süreci 57 yıldır devam etmektedir. 1963’te ortaklık cumhuriyetinden silah zoruyla atılan Kıbrıslı Türkler anayasal haklarını güvence altına almak için ilk olarak genel komite altında bir araya gelmişlerdir. Bunu sırasıyla Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi, Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve nihayet 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takip etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her geçen gün Türkiyemizin de desteği ile gelişmekte ve daha da ileriye gitmektedir. Kıbrıs Türk devleti bölgesel ve uluslararası kuruluşlar nezdinde haklı yerini alacaktır. Bu mücadele Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edildiği noktada bitmiş değildir. Devletimizi ileriye taşımak, müreffeh yarınlara ulaştırmak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.“Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır”Kutlamaların devam edeceğini belirten İstanbul Muharip Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Gazisi Oktay Yoluak ise, “Çok gururluyum. Çünkü az da olsa bizim de bu cumhuriyetin kurulmasında gazi olarak bir payımız var. Oradaki soydaşlarımızın 37 yıldır burunlarının kanamadan müreffeh bir şekilde yaşamaları beni her gün gururlandırıyor. Bütün arzumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm dünya ülkeleri tarafından tanınmış bağımsız bir ülke olarak görmek. Pandemi olduğu için kısıtlı katılımda bulunduk. Bu kutlamalar sonsuza kadar devam edecektir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır" diye konuştu.

“Kıbrıs Barış Harekatı ile Yunanistan’a da demokrasi getirdik”Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev almaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyen Kıbrıs Gazisi Abdullah Çaylak da, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 37’nci yıl dönümü kutlu olsun. O günkü harekatta görev almaktan son derece mutluyum. Bugün eğer özgür bir Kıbrıs varsa 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan dolayıdır. Biz sadece Kıbrıs’a özgürlük getirmedik. Aynı zamanda yapmış olduğumuz harekatta Yunanistan’a da demokrasiyi getirmiş olduk. Orada bir cunta vardı. O günkü yaptığımız harekatla da bugün mavi vatan dediğimiz şeye sahip olduk. Mutluyuz. Nice 37 yıllar kutluyoruz" dedi.





loading...