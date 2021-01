KKTC'de gece sokağa çıkma yasağı yeniden başladı

--Köroğlu ve Girgin’in açıklamaları

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) artan korona virüs vakaları nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı yeniden başladı.

KKTC'de korona virüs vakalarının artması üzerine Bakanlar Kurulu, gece sokağa çıkma yasağını yeniden yürürlüğe koydu. Ülkede 25 Ocak tarihine kadar gece saat 22.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda önemli hizmetleri yerine getiren çalışanlar ise yasaktan muaf tutuldu. Korona virüs salgını nedeniyle ülkede ilk ve orta dereceleri okullar ikinci bir duyuruya kadar kapatılırken, otel ve kumarhanelerde müşterilerin yasak saati bitinceye kadar içeride kalmasına izin verildi.

Yeni kısıtlamalar sonrası uçuşlar 2’ye, deniz seferleri de 1’e indirildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) girişler ise kapatıldı. Gündüz gündelik işlerini yürüten halkın gece uygulanan sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyduğu görüldü.

Başkent Lefkoşa'da 23 yıldır taksicilik yapan Metin Köroğlu, hükümetin önlemleri gelişigüzel aldığını söyleyerek, “Her taraf kapandı. Herkesin borcu harcı var, düşünen yok her biri 20, 30 bin TL maaş alıyor. Çalışana pandemi sürecinde bin 500 TL desteği vermeyen yetkililer, her yeri kapattılar. Biz aç kaldık, taksitleri, borçları ödeyemez duruma geldik. Ne yapalım hırsızlık mı yapalım? Kimse bizleri düşünmüyor” dedi.

Ali Cemal Girgin adlı vatandaş ise, “Öncelikle zor bir süreç. Son bir yılda zor süreçler geçiriyoruz. Bir açılıp bir kapanıyoruz, bilgi kirliliği nedeni ile işletmeleri de etkilemekte, çalışanlarımız var. İş yokluğu nedeniyle onları amorti etmekte zorundayız. İşletme olarak da zor zaman geçiriyoruz. KKTC'ye sınırlı sayıda gelen giden var, öğrenci yok. Umarım kepenk kapatmadan yolumuza devam edebiliriz” ifadelerini kullandı. Öte yandan KKTC’de toplam vaka sayısı bin 921’e, toplam can kaybı ise 11’e ulaştı. Bin 672 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 473 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor. (ABA-CC-D)



